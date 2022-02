Automobilista pirata lo investe mentre fa jogging, lui lo incastra con lo specchietto

Aveva investito un uomo che faceva jogging a Desenzano del Garda mentre, al volante della sua Subaru, percorreva via Grezze. Dopo aver steso il runner, perdendo pure la scocca dello specchietto della sua auto, aveva proseguito per la sua strada senza fermasi nemmeno un istante per vedere come stesse l'uomo. Ma per il giovane automobilista - un 26enne di Lonato Del Garda - non è finita bene.

L'incidente nel mese di dicembre. Il runner investito per fortuna se l'era cavata con lievi traumi: dopo essersi recato al pronto soccorso per le cure del caso, si era rivolto al distaccamento della polizia stradale di Desenzano per sporgere denuncia. Oltre al referto dell'ospedale, con sé aveva il pezzo di specchietto perso dall'automobilista: un indizio fondamentale, che ha permesso agli agenti di chiudere in fretta la caccia al pirata della strada.

La polizia ha infatti passato al setaccio le carrozzerie e gli sfasciacarrozze della zona per vedere se l'automobilista si fosse rivolto ad uno di loro per sostituire il pezzo mancante. Una strategia vincente: un carrozziere avrebbe infatti riferito agli agenti di aver venduto uno specchietto compatibile con quello in loro possesso. Risaliti all'auto pirata, i poliziotti hanno poi bussato alla porta del 26enne che in un primo momento avrebbe pure provato a negare tutto. Messo davanti all'evidenza, avrebbe vuotato il sacco e ora dovrà rispondere di incidente stradale con fuga ed omissione di soccorso.