Spaventoso frontale auto-tir: un ferito e traffico paralizzato

Spaventoso incidente stradale sulla SpBS11, la tangenziale che da Brescia porta fino a Sirmione. Verso le 15.15 di ieri, lunedì 29 gennaio, un'utilitaria e un camion si sono scontrati frontalmente sul tratto di Provinciale che collega le frazioni desenzanesi di Rivoltella e di San Martino della Battaglia: l'impatto è avvenuto all'altezza del sovrappasso ferroviario in località Madonnina.

A seguito dello scontro, l'auto è andata completamente distrutta, mentre il mezzo pesante ha riportato danni ingenti alla parte anteriore. Ad avere la peggio è stato l'uomo di circa 50 anni che si trovava al volante della macchina: è stato soccorso dai vigili del fuoco e da un'ambulanza della Croce Rossa, che l'ha poi trasportato nel vicino nosocomio gardesano dov'è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici: a evitare conseguenze ben peggiori è stata la presenza degli airbag su tutti e tre i lati dell'abitacolo. Il camionista è invece rimasto praticamente illeso.

Pesanti le ripercussioni per il traffico, rimasto a lungo bloccato per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Si sono formate code di alcuni chilometri in entrambi i sensi di marcia: la situazione è tornata alla normalità dopo oltre un'ora.