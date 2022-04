Investita lungo il viale, ragazza di 25 anni finisce in ospedale

Poco dopo le 16 di sabato 2 aprile, una ragazza di 25 anni è finita in ospedale con lesioni serie (ricoverata in codice giallo), dopo essere stata investita lungo viale Guglielmo Marconi.

L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza dalla farmacia Capolaterra. I passanti presenti sul posto hanno subito chiamato il 112, che ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo le prime cure dei sanitari, la giovane è stata condotta al vicino ospedale gardesano per ricevere le cure del caso; le sue condizioni non preoccupano.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro. La pattuglia della polizia, intervenuta per i rilievi, ha raccolto le testimonianze di guidatore e passanti.