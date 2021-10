La moto sbanda dopo il sorpasso e travolge una donna: 2 feriti

In ospedale anche il motociclista

Domenica mattina una donna di 57 anni (M. L. le iniziali) è stata travolta da una moto in via Antonio Gramsci, all'altezza del panificio davanti all'autosilo, a Desenzano del Garda. Erano circa le 11 quando un uomo, in sella alla sua moto, ha perso l'equilibrio del mezzo mentre stava sorpassando ed è caduto rovinosamente a terra, mentre la sua moto ha investito la donna.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate le ambulanze dei volontari della Valtenesi e del Soccorso Azzurro, insieme alla Polizia Locale di Desenzano. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata portata al vicino ospedale dove le hanno diagnosticato la rottura della spalla e di un dito oltre a diverse ferite su mani e ginocchia. Il motociclista e? stato anche lui ricoverato all'ospedale di Desenzano ma non sembrerebbe in gravi condizioni.