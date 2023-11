Malore alla guida mentre va al lavoro, si schianta e muore

Tragico incidente all'alba di lunedì a Desenzano del Garda. Un uomo di 62 anni si è sentito male alla guida mentre stava andando al lavoro, con il furgone della ditta: si è accasciato al volante, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sulla rotatoria di accesso all'autostrada A4. Dai primi accertamenti pare sia morto a causa di un malore.

Tutto è successo poco dopo le 6 in Via Mantova. L'uomo è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza di Soccorso Azzurro, ma non c'è stato niente da fare. Residente in zona, nella giornata di martedì avrebbe festeggiato il suo compleanno. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano.