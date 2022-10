Auto va dritta in rotonda e si schianta davanti al pub: clienti in strada

L'auto ha sbandato, ha tirato dritto alla rotonda e ha finito la sua corsa sull'aiuola spartitraffico: i clienti del locale, spaventati dal frastuono, sono corsi a vedere cosa stesse succedendo. L'incidente domenica sera in Via Marconi a Desenzano del Garda, proprio di fronte al Main Street: il protagonista dello schianto è un 23enne di origini pakistane che abita in paese.

Fortunatamente per lui, non si è fatto nulla: è stato accompagnato in ospedale ma solo per accertamenti. E per essere sottoposto ai doverosi test di alcol e droga. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche una pattuglia della Polizia Stradale a cui sono stati affidati i rilievi.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, il 23enne stava percorrendo Via Marconi in direzione viadotto, quando all'altezza della rotonda del Main Street avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf, schiantandosi in rotonda. Praticamente illeso il conducente, più gravi i danni alla vettura. Testimoni riferiscono di averlo visto barcollante, forse in stato di shock: ma in attesa dell'esito dei test, non si esclude nemmeno la sospetta ubriachezza.