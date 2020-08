Auto si schianta all'ingresso del centro commerciale, feriti due bambini

Due bambini di 3 e 11 anni sono stati ricoverati all'ospedale Civile di Brescia in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato a Desenzano Del Garda.

Stando alle prime informazioni trapelate, le loro condizioni non sono critiche: avrebbero riportato traumi non gravi e il ricovero è avvenuto in codice giallo. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, andato in scena poco dopo le 21 all'altezza dell'ingresso del centro commerciale 'Le vele' .

L'auto sulla quale viaggiavano i due bimbi - insieme a un uno uomo di 35 anni - proveniva da Brescia e si sarebbe schiantata mentre entrava nel parcheggio dell'area commerciale. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale