Avvisa le altre auto dopo un incidente, viene travolto e 'vola' sul parabrezza

Alcune circostanze sono ancora da chiarire: ma pare che in quel momento stesse dando una mano, informalmente, alla gestione della viabilità. Questo perché solo poco prima si era verificato un incidente, ma senza feriti: e invece è rimasto ferito lui. È stato infatti travolto da un’auto in transito: sbalzato sul cofano e poi sul parabrezza, fino a cadere rovinosamente sull’asfalto.

L’allarme, lanciato in codice rosso, per fortuna è stato ridimensionato dopo i primi accertamenti medici: il ferito è stato ricoverato a Brescia in codice giallo e non è in pericolo di vita.

Ricoverato alla Poliambulanza

Tutto è successo giovedì sera, poco prima delle 22, a Desenzano del Garda. Il protagonista della curiosa vicenda è un uomo di 45 anni che abita in paese. Si trovava in Via Marconi quando è stato investito da un’auto: a detta di alcuni testimoni, come detto, pare stesse dando una mano per la gestione della viabilità. Illeso il conducente della vettura coinvolta nel sinistro. Il ferito è stato soccorso dai sanitari dell’automedica e poi trasferito alla Poliambulanza da un’autolettiga della Croce Rossa di Rivoltella. I rilievi sono stati affidati agli agenti del Commissario di Polizia.