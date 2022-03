Auto perde il rimorchio, traffico 'impazzito': coda di oltre 8 km

Traffico nel caos, nel primo pomeriggio di martedì, nel tratto di autostrada A4 compreso tra le uscite di Brescia Est e quella di Sirmione, a causa di un incidente che ha visto coinvolta un'auto con agganciato un rimorchio.

Il sinistro è avvenuto verso le 12.15, poco dopo il casello di Desenzano, in direzione di Verona. Per cause ancora da accertare, l'auto - guidata da un 28enne - ha perso il rimorchio, che ha finito per ribaltarsi sulla carreggiata. Per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti. Sul posto sono comunque state inviate due ambulanze in codice rosso.

Durante le operazioni di rimozione del rimorchio e messa in sicurezza del tratto di strada, sono state chiuse due corsie e si sono inevitabilmente formate code di oltre 8 chilometri. La situazione è tornata alla normalità verso le 14.