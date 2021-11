Auto contro il guardrail, uno schianto terribile: ragazzo in gravi condizioni

È grave il passeggero che si trovava sull’auto coinvolta nell'incidente avvenuto stanotte, verso le 4, lungo l'autostrada A4 all’altezza del km 249, nel territorio di Desenzano del Garda.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Verona Sud: dalle prime informazioni, sembrerebbe che una Opel Zafira, con a bordo due cittadini ungheresi, stesse viaggiando in direzione Venezia, quando avrebbe impattato contro il guardrail - prima a destra e poi a sinistra - terminando la sua corsa nella corsia di emergenza.



Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenute tre ambulanze ed i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 31 anni che, a causa delle gravi lesioni subite, è stato trasportato d’urgenza al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso. Meno grave il conducente, un uomo di 59 anni portato in codice giallo all’ospedale di Desenzano. Fortunatamente, nell’impatto non sono stati coinvolti altri veicoli.