Perde il controllo dello scooter e si schianta: ragazzo gravissimo

E’ gravissimo un ragazzo di 18 anni che nella mattina di oggi, giovedì 26 agosto, è finito fuori strada a Desenzano del Garda, nei pressi del Glam Village. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Salò.

L’incidente è accaduto poco dopo le 5.30: il 18enne, in sella alla sua Vespa, stava percorrendo via Vo’ quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, cadendo rovinosamente a terra. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, di cui una dei volontari della Croce Rossa di Calvisano. Vista la gravità delle condizioni si è alzato in volo anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Il giovane è stato preso in cura dai sanitari ed è stato trasportato al Civile, dov’è stato ricoverato in codice rosso.