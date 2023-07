Incidente in tangenziale, traffico in tilt e code di km: ferito ragazzo

Traffico in tilt sulla Strada Provinciale 11, la tangenziale che collega Brescia a Sirmione, per un incidente stradale avvenuto verso le 10 di oggi, martedì 4 luglio, all'altezza della "Anguriera" di Via Mapella a Lonato del Garda.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia. Per i soccorsi sono stati allertati i vigli del fuoco di Brescia, due autolettighe e l'eliambulanza decollata dal Civile. Ferito un ragazzo di 26 anni: ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita (verrà ricoverato in codice giallo).

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Si segnalano lunghe code in entrambi i sensi di marcia: in direzione Calcinato a partire dalla rotonda del McDonald's di Desenzano, verso Sirmione dall'ingresso della galleria alla Bettola di Lonato.