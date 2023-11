Il pulmino dei volontari si schianta contro un camion: ferita una ragazzina

Verso le 8.15 di oggi, martedì 7 novembre, un incidente si è verificato nel tratto gardesano dell’autostrada A4. Stando alle prime informazioni trapelate, un mezzo dei volontari della Croce Bianca si è scontrata contro un camion, tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda. Si sarebbe trattato di un tamponamento, avvenuto nella corsia centrale, in direzione di Milano.

Per fortuna, non si registrano feriti gravi: solo la ragazzina che era a bordo, insieme alla madre, del pulmino adibito al trasporto dei pazienti avrebbe riportato alcune lievi lesioni: per precauzione è stata affidata ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, e poi trasferita al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Parecchi i disagi per il traffico: code fino a 5 chilometri si sono formate nel tratto dov’è avvenuto l’incidente. Sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilità c’è una pattuglia della polizia stradale.