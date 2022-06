Spaventoso schianto all'alba: auto contro un camion, ferito un ragazzo

Brutto incidente all'alba di venerdì, lungo l'autostrada A4: un'auto e un camion, che viaggiavano in direzione di Verona, si sono scontrati in territorio di Desenzano; un impatto violento, che ha distrutto la macchina. Per fortuna, non si registrano gravi conseguenze per le due persone coinvolte.

Il giovane che era al volante dell'auto - un 27enne - è stato soccorso dai volontari della croce rossa di Calvagese e poi trasportato all'ospedale di Desenzano: avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stato ricoverato in codice giallo. Illeso, invece, il camionista.

Lievi anche le ripercussioni sul traffico: nel tratto tra Desenzano e Sirmione si sono registrati rallentamenti, ma non si sono formate code. La dinamica dello schianto, avvenuto poco dopo le 5.30, è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud che si è occupata dei rilievi di rito.