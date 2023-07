Dopo l'incidente tra camion, i tamponamenti: oltre 5 chilometri di coda

Tamponamenti a causa dei rallentamenti, ma pure a causa della curiosità. Le ripercussioni dell’incidente tra mezzi pesanti avvenuto all’alba di oggi (martedì 18 luglio) in A4, tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano, sono durate a lungo e si sono estese fino al tratto gardesano dell’autostrada.

Poco dopo le 8, a causa del traffico intenso, due auto si sono tamponate nel tratto compresa tra Desenzano e Brescia Est. Nessun ferito, ma le operazioni di rimozione dei veicoli hanno provocato altri disagi: lunghe colonne si sono formate tra Peschiera e lo svincolo cittadino. Traffico in tilt anche nell’opposta direzione di marcia, sempre per un tamponamento - avvenuto tra Brescia Centro e Brescia Est - e anche a causa degli automobilisti ‘curiosi’ in transito che rallentavano per "capire" l'esito dello schianto accaduto nell'altra carreggiata.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Verona Sud. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10.30: il traffico è ancora intenso, fa sapere la Stradale, ma scorrevole.