Auto si schianta contro un furgone portavalori, caos traffico: coda di 2 chilometri

Non ci sarebbero feriti gravi, ma le ripercussioni sul traffico sono pesanti: code di oltre 2 chilometri si sono formate nella tarda mattinata di lunedì nel tratto gardesano dell’autostrada A4 - in direzione di Verona - a causa di un incidente avvenuto, verso le 11.30, a San Martino Della Battaglia, frazione di Desenzano.

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento che ha coinvolto un’auto e un furgone portavalori. Ancora al vaglio della polizia stradale di Verona Sud le cause dello schianto in cui sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui anche un bimbo di 11 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze, ma per fortuna le condizioni dei feriti non sarebbero critiche.

Per consentire la rimozione dei veicoli e i soccorsi, la terza corsia di marcia è stata chiusa e il traffico è andato in tilt: segnalate file di oltre 2 chilometri - destinate ad aumentare - tra i caselli di Desenzano e Sirmione.