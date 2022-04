Maxi incidente tra 5 auto: 7 persone coinvolte e caos traffico

Lunedì mattina di code e rallentamenti sul tratto gardesano dell'autostrada A4. A mandare in tilt il traffico è stato un incidente, che ha coinvolto 5 auto, avvenuto tra i caselli di Desenzano e Sirmione, in direzione di Venezia.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 8.45: sul posto sono state inviate tre ambulanze in codice rosso e una squadra dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un maxi tamponamento tra 5 auto che viaggiavano lungo la terza corsia di marcia.

Sette le persone coinvolte nello schianto, tra loro non ci sarebbero feriti gravi: solo un'automobilista è stato trasportato, in coccide verde, in ospedale.

Per ricostruire la dinamica e gestire il traffico è stata inviata una pattuglia della polizia stradale di Verona Sud. Come detto, si sono verificati rallentamenti tra lo svincolo di Desenzano e quello di Sirmione.