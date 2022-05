Maxi-tamponamento in autostrada: traffico in tilt

Alle 15.30 di venerdì già si segnalano 9 chilometri di coda, in probabile aumento, in direzione Verona: è la conseguenza dell'incidente avvenuto poco prima delle 14.30 in territorio di Desenzano, sull'autostrada A4, in località San Martino della Battaglia.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Verona Sud, si sarebbe trattato di un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi. Sul posto sono state inviate 4 ambulanze e i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: due corsie sono state chiuse per i soccorsi e si sono inevitabilmente formate lunghe code tra Desenzano e Sirmione.