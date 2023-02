Carro attrezzi perde un furgone dal pianale: caos traffico, 6 km di coda

Due corsie chiuse al traffico e code di oltre 6 chilometri sono segnalate nel tratto gardesano dell'autostrada A4, in direzione di Verona. A mandare in tilt la viabilità è stato un rocambolesco incidente avvenuto, verso le 11 di oggi (martedì 21 febbraio), tra lo svincolo di Desenzano e quello di Sirmione.

Stando alle primissime informazioni trapelate, un carro attrezzi che viaggiava in direzione di Verona avrebbe 'perso' dal pianale un furgone che trasportava: il mezzo si sarebbe quindi ribaltato sulla carreggiata e avrebbe urtato un'auto che sopraggiungeva. Il conducente della macchina, un 40enne, sarebbe rimasto ferito nella carambola: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari del 118, arrivati a bordo di due ambulanze, è stato trasportato in ospedale. Le condizioni dell'automobilista non sarebbero critiche.

L'esatta dinamica è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud che si sta occupando dei rilievi e della non facile gestione della viabilità. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi la prima e la seconda corsia sono state chiuse al traffico. Pesanti le ripercussioni: si registrano oltre 6 chilometri di coda.