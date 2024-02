Maxi incidente, coinvolte 3 auto: 3 feriti e traffico nel caos

Spaventosa carambola nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, nel tratto gardesano dell’autostrada A4. Il traffico è andato nel caos: si segnalano oltre 9 chilometri di coda in direzione di Verona. Lo schianto che - secondo le prime informazioni raccolte - avrebbe coinvolto tre auto è avvenuto tra le uscite di Desenzano del Garda e Sirmione, in direzione della città scaligera.



La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 11.30, in codice rosso: sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e pure l’elisoccorso, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. L’allarme è poi fortunatamente rientrato: nessuno dei tre feriti - una ragazza di 24 anni, un 30enne e un 47enne - verserebbe in gravi condizioni. Alla polizia stradale di Verona Sud, intervenuta per i rilievi del caso, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.