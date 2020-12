Sbaglia la curva, auto 'vola' in fondo alla scarpata: ferita una ragazza

Spaventoso incidente stradale martedì mattina, verso le 10, a Desenzano del Garda. Per cause ancora da accertare, un'utilitaria grigia è uscita di strada mentre percorreva una via parallela all'autostrada A4, in località Armea. Stando alle prime informazioni trapelate, la conducente avrebbe perso il controllo della vettura nei pressi di una curva: la sua auto è rotolata per parecchi metri finendo, ruote all'aria, in fondo a una scarpata.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: la giovane al volante, una 20enne, è stata portata in ospedale con l'ambulanza, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia.