Investe una donna con la moto e scappa: "Avevo fretta di andare al lavoro"

Investe con la moto una 80enne intenta ad attraversare sulle strisce, poi scappa senza prestarle soccorso: è successo lunedì mattina alla rotonda tra via Marconi e via Cavour di Desenzano, protagonista un ragazzo di 21 anni.

La sua fuga è durata poco, grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Una volta raggiunto dagli agenti della Locale sul posto di lavoro a Sirmione, il giovane ha incredibilmente detto che non poteva a fermarsi, perché doveva iniziare il turno e aveva fretta.

Il 21enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali con violazioni al Codice della Strada, con l'aggravante dell'omissione di soccorso e della successiva fuga. I poliziotti gli hanno anche sequestrato la patente e messo sotto sequestro la moto. L'anziana signora, invece, si trova in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia: le sue condizioni sono gravi ma, al momento, non sembra essere in pericolo di vita.