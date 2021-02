Pauroso schianto tra due camion: mezzi distrutti, autista in ospedale

L'incidente nel primo pomeriggio di giovedì sull'autostrada A4, in territorio di Desenzano: due i mezzi pesanti coinvolti, un ferito in ospedale

Pauroso incidente venerdì pomeriggio sull'autostrada A4, in territorio di Desenzano del Garda: è qui che poco prima delle 14 si sono scontrati due mezzi pesanti, uno di questi ad alto rischio poiché attrezzato per il trasporto di gas naturale liquefatto (in inglese LNG, ovvero liquified natural gas).

Fortunatamente non si sono verificate conseguenze peggiori, nonostante la violenza dell'impatto e i danni subiti dai mezzi: due le persone rimaste coinvolte nel sinistro, un uomo di 45 e uno di 56 anni, ma solo uno di loro ha avuto bisogno di cure in ospedale.

E' stato trasferito in codice giallo alla Poliambulanza da un'autolettiga di Soccorso Azzurro arrivata da Castiglione delle Stiviere. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: non pochi i disagi al traffico. Fondamentale anche stavolta l'intervento dei Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza.