Maxi incidente stradale, 7 feriti e caos traffico: coda di 6 chilometri

Un maxi incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sull'autostrada A4, nella zona del Basso Garda. Verso le 10.50 di stamattina, diversi veicoli si sono scontrati a catena tra i caselli di Desenzano e Sirmione, sulla corsia in direzione Milano.

Nello schianto sono rimaste coinvolte in tutto sette persone (tra cui una 31enne e due 32enni), nessuna delle quali è in gravi condizioni.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto quattro ambulanze, che hanno trasportato due feriti in ospedale, dov'è seguito il ricovero in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sul traffico: si segnala una coda di oltre 6 chilometri.