Auto si schianta contro un camion in sosta: tre feriti, uno è grave al Civile

Tre feriti e due mezzi coinvolti: questo il bilancio dell’incidente accaduto a Desenzano nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 settembre, lungo l’Autostrada A4 all’altezza del Km 243.



Lo schianto attorno alle 2.40: un’auto con a bordo tre persone stava viaggiando verso Brescia, quando – per cause ancora da accertare – ha impattato con violenza contro un tir fermo in una piazzola di sosta.

Per i soccorsi sono arrivate sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Il più grave è stato trasportato in volo al Civile di Brescia, mentre altri due sono stati portati in codice giallo alla Poliambulanza e all’ospedale di Desenzano. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.