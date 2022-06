Si dimentica il freno a mano, furgone piomba in mezzo alla rotonda

Il furgone vola sulla rotonda, per fortuna senza fare male a nessuno (e senza troppi danni): è successo nel primo pomeriggio di martedì al Desenzanino, fronte lungolago e a due passi dalla spiaggia e dal ristorante. Il conducente ha parcheggiato il suo Volkswagen Caddy lungo Via Vighenzi, strada in salita, a quanto pare solo con la marcia inserita: si sarebbe dimenticato del freno a mano.

Tempo pochi attimi e il mezzo ha cominciato a muoversi, ha preso velocità e ha attraversato in perpendicolare la strada del lungolago, “saltando” sulla rotonda e travolgendo i cartelli stradali, per concludere la sua folle discesa contro il marciapiede, dall'altra parte della carreggiata.

Il secondo episodio in pochi mesi

Come detto nessun ferito, ma che rischio: al ritorno dell'autista sul posto già c'erano gli agenti della Polizia Locale, che hanno multato il proprietario sia per divieto di sosta che per omesse cautele durante la sosta (articolo 158 del Codice della strada). Non è la prima volta che succede: solo pochi mesi fa era capitato a un'auto, che senza freno a meno era sfrecciata in discesa di fronte all'ex vivaio Grigolli. In quell'occasione aveva sfiorato non solo una vettura della Polizia Locale che viaggiava verso Padenghe, ma anche un gruppo di ciclisti.