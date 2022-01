La tragedia di Dennis, una famiglia nel dolore: anche il cugino morì in un incidente

Si era diplomato lo scorso anno e aveva appena trovato lavoro: basta questo per rendere ancora più straziante la triste storia di Dennis Guerra, 19 anni di Sabbio Chiese, una delle cinque vittime del drammatico incidente di sabato sera a Rezzato, sulla Ss45bis. La salma, ricomposta al Civile di Brescia, domenica pomeriggio è tornata a casa, nell'abitazione di famiglia dove è stata allestita la camera ardente.

Martedì pomeriggio il funerale

Il giovane Dennis lascia nel dolore mamma Simona e papà Glauco, la sorella maggiore Nicole (un paio d'anni più grande), i nonni Franca e Daniele. Il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, partendo poco prima dall'abitazione di Via del Chiese: dopo la funzione si proseguirà verso il cimitero locale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, anche dall'amministrazione comunale: “Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questa tremenda tragedia – scrive il sindaco Onorio Luscia – A nome di tutta la comunità, esprimo cordoglio e un abbraccio di profonda vicinanza alle famiglie delle giovani vittime”.

La morte del cugino Luca

Come i suoi amici, anche Dennis aveva tutta la vita davanti. Come detto si era diplomato lo scorso anno, e da poche settimane aveva trovato un lavoro: avrebbe fatto il cuoco in un ristorante pizzeria di Manerba del Garda. Grande appassionato di motocross, come già il padre, faceva parte della Asd Team Cello 555 di Ceto, in Valcamonica: “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia”, fa sapere la società in una breve nota.

Nel giorno della morte di Dennis, tornano alla memoria tristi ricordi per la famiglia Guerra. Anche il cugino Luca, infatti, morì a soli 19 anni in un tragico incidente stradale. Era il 2007, successe ad Agnosine: Luca Guerra finì fuori strada a bordo della Lancia del padre. Frequentava ancora le scuole superiori.