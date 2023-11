Perde il controllo della moto e si schianta: paura per un ragazzo

La sbandata improvvisa, seguita dal terribile 'volo' sull'asfalto: un ragazzo di 18 anni è stato vittima di una brutta caduta dalla moto nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre. L’incidente si è verificato lungo via Roma a Dello: a lanciare l'allarme, poco dopo la mezzanotte, sarebbe stato proprio il giovane motociclista.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sul posto è stata inviata un’ambulanza dei volontari di Trenzano e una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti di routine. Il 18enne avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non hanno mai destato, per fortuna, preoccupazione. Dopo le prime cure prestate in loco, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasferito all’ospedale di Manerbio. Il ricovero nel principale nosocomio della Bassa è avvenuto in codice giallo. I rilievi, come detto, sono stati affidati ai carabinieri: stando a una prima ricostruzione, non risultano altri veicoli coinvolti.