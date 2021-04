Violento tamponamento con un camion: auto distrutta, donna portata al Civile

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di martedì a Dello, lungo la Provinciale 9. Per cause ancora da accertare, una 48enne al volante di un'utilitaria Renault ha finito per tamponare un camioncino che stava trasportando del materiale edile: l'impatto è stato molto violento, la parte frontale dell'auto è andata completamente distrutta.

La donna ha riportato lesioni serie: soccorsa da un'ambulanza dei volontari di Bassabresciana Soccorso, è stata portato all'ospedale Civile di Brescia per il ricovero in codice giallo.

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente: dall'errore alla distrazione, sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Brescia.