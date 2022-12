Terribile incidente: scooter contro un'auto, uomo muore sul colpo

Ancora un tragico incidente sulle strade bresciane. A Dello, poco prima delle 21 di martedì, un 56enne è morto sulla Provinciale 33, la strada che dal paese conduce alla frazione di Quinzanello.

L'uomo - originario dell'India – stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto d un'auto all'altezza del chilometro 0,600. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Illesa, invece, la persona al volante della macchina.

Per i soccorsi, sul posto sono intervenuti due ambulanze, i vigili del fuoco e gli uomini della Stradale, che si sono occupati dei rilievi del caso.