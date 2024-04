L’auto che sbanda, Debora è morta schiacciata da un camion: aveva solo 26 anni

È Debora Nisoli la vittima del tragico incidente stradale di mercoledì mattina tra Soncino e Orzinuovi, sulla Strada provinciale 235: un violento impatto frontale che non le ha lasciato scampo. Classe 1997 e 27 anni ancora da compiere, nata a Treviglio ma da sempre a Brignano Gera d’Adda, nella Bergamasca, si era trasferita a Soncino da poco, insieme al compagno: pare che mercoledì fosse appena uscita di casa, per andare al lavoro (faceva l’assistente sociale nel Bresciano dopo aver lavorato per il Comune di Antegnate e per una coop di Romano di Lombardia).

L’incidente sulla Strada provinciale 235

Sul confine tra Soncino e Orzinuovi si è consumata la tragedia: la Toyota Yaris di Debora Nisoli poco prima delle 8 avrebbe improvvisamente sbandato, forse per la pioggia battente e l’asfalto reso viscido dagli scrosci, finendo per invadere la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un autoarticolato. Il conducente del camion, 57 anni, avrebbe tentato di schivare l’utilitaria ma senza riuscirci. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve, con traumi alle gambe così come il passeggero che era con lui, 52 anni: entrambi sotto shock, sono stati ricoverati in ospedale a Cremona, in codice giallo e verde.

Per la povera ragazza, invece, non c’era più niente da fare: morta sul colpo nell’incidente. Sul posto l’automedica da Brescia, un’ambulanza della Croce Verde di Soncino, i Vigili del Fuoco arrivati da Crema e Orzinuovi, una pattuglia della Polizia Stradale di Crema a cui sono stati affidati i rilievi. A seguito dell’impatto, il pesante rimorchio dell’autoarticolato (che trasportava una macchina fresatrice per il lavoro su strada) si è ribaltato sulla carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

Come da prassi la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, senza indagati. La salma della giovane sarà probabilmente sottoposta ad autopsia: sotto sequestro anche i mezzi coinvolti nell’incidente. È tanto il cordoglio per il tragico destino della 27enne. Lascia nel dolore i genitori Chiara e Matteo e la sorella maggiore Elena, oltre al compagno. Una famiglia molto conosciuta: i Nisoli gestiscono infatti la nota azienda agricola che porta il loro cognome.

Commosso il ricordo anche da parte delle istituzioni. Così il Comune di Antegnate: “L’amministrazione comunale e i collaboratori del Comune sono vicini in questo momento di dolore ai genitori e ai familiari per la prematura scomparsa di Debora. Si occupava dei servizi sociali del nostro territorio con professionalità, serietà e dedizione. Non ti dimenticheremo mai, che la terra ti sia lieve”.