Schianto in scooter, Davide muore sul colpo: "Eri un raggio di sole"

E' il tempo dell'attesa, che sembra non finire mai, per il rimpatrio della salma di Davide Lego, morto a 28 anni sull'isola di Tenerife, alle Canarie, dove si era trasferito per lavoro da circa un mese. Faceva il barista nel locale di un amico. Secondo quanto trapelato ad oggi, Davide sarebbe caduto da solo mentre tornava a casa in motorino, forse dopo il lavoro, battendo violentemente la testa sull'asfalto: morto sul colpo a seguito dell'impatto.

I familiari hanno già raggiunto l'isola spagnola per sbrigare le pratiche che permetteranno il rientro in patria della salma. Ma potrebbero volerci ancora (almeno) una decina di giorni. Intanto la notizia ha spezzato il cuore di tanti, tra Terno d'Isola e Ponte San Pietro, i paesi e le comunità che Davide Lego frequentava, e in cui era cresciuto.

Aveva 28 anni e tutta la vita davanti: si era laureato in Scienze della comunicazione e dopo qualche anno da precario aveva cercato di dare una svolta alla sua vita, anche solo per pochi mesi, trasferendosi a Tenerife. “Dall'isola bergamasca all'isola querida”, scriveva poco prima di partire sul suo profilo Facebook. Lascia nel dolore i genitori Altagracia e Agostino, il fratello Ivan e la sorella Daniza.

Una raccolta fondi a favore della famiglia

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: “Ciao Davide, ti vogliamo ricordare così, con il sole che illumina il tuo viso, il sole che tu portavi con la tua allegria. La Contrada Bravi si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro figlio”. Per molti anni aveva indossato la casacca dell'Aurora Terno, maglia numero 8, di cui era stato anche il capitano: “Sei e sarai sempre il nostro raggio di sole, nelle giornate più buie”. La società sta inoltre supportando una raccolta fondi a favore della famiglia lego: i soldi potranno essere donati con bonifico bancario, su Iban che non appena attivo sarà reso noto, e allo “Strabar” di Terno d'Isola.