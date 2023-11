Incidenti a raffica sulla Statale: 5 feriti e caos traffico

Le abbondanti precipitazioni di ieri, giovedì 2 novembre, che hanno reso l’asfalto piuttosto scivolo, sarebbero all’origine dei diversi incidenti che si sono verificati sulla Strada Statale 42 della Valcamonica. Due quelli che hanno destato maggiore preoccupazione: si tratta di due schianti frontali avvenuti, nel pomeriggio, a Darfo Boario Terme e Vezza d’Oglio.

L'incidente a Darfo

La prima chiamata al numero unico per le emergenze è scattata, verso le 15, dal tratto di Statale compreso tra gli svincoli di Rogno e Darfo: qui un’auto guidata da una 25enne di Esine avrebbe sbandato e invaso l’opposta corsia, finendo la sua corsa contro la macchina che viaggiava in senso opposto, guidata da un 71enne di Pisogne. Proprio quest’ultimo avrebbe avuto la peggio: soccorso dai sanitari del 1118, sopraggiunti sul posto a bordo di due ambulanze, un’automedica e l’elicottero, è stato trasferito con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero allarmanti: il ricovero nella clinica cittadina è avvenuto in codice giallo. La giovane donna è invece stata portata al pronto soccorso di Esine per alcuni accertamenti.Pesanti i disagi per il traffico: lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente spetta ai carabinieri di Breno e Pisogne, che si sono occupati dei rilievi di rito.

Frontale a Vezza

Due ore più tardi, verso le 17, un altro spvaentoso frontale tra due auto si è verificato a Vezza d’Oglio: per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, gli amici volontari del soccorso di Ponte di Legno e quelli dell’Arnica di Berto Demo. Tre i feriti: due uomini di 69 e 72 anni e una donna di 66.

Avrebbero riportato seri traumi e sono stati trasportati nei nosocomi di Esine e Edolo: per tutti loro il ricovero è avvenuto in codice giallo. Anche in questo caso si sono formate lunghe colonne.

Numerose anche le segnalazioni e gli interventi per una serie di buche che si sono create lungo la Statale.