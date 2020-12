Automobilista ubriaco fradicio, schianto contro un furgone: paga anche il camionista

Ubriaco, si è schiantato contro un furgone fermo sul ciglio della strada, sul cavalcavia di Darfo Boario Terme: dagli accertamenti della Polizia Stradale è risultato positivo all'etilometro ben sei volte oltre il limite di legge, circa 3 grammi di alcol per litro di sangue.

Come da norma, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: oltre al ritiro della patente e al sequestro del mezzo rischia una sanzione da migliaia di euro. Non solo, è pure recidivo: il suo documento di guida gli era già stato sospeso e sempre per guida in stato di ebbrezza.

Ma anche il conducente del furgone è stato multato. Era impegnato a montare le luminarie di Natale, e per questo aveva lasciato il mezzo sul lato della strada. Senza però segnalarlo adeguatamente: da qui l'inevitabile sanzione, e non da poco. In tutto 1.736 euro.