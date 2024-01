Prima il frontale, poi la carambola: un ragazzo ricoverato in rianimazione

È un ragazzo di 22 anni ad avere riportato le ferite più gravi nel pauroso incidente che ha paralizzato il traffico della Statale 42 nel pomeriggio e nella serata di ieri, martedì 23 gennaio. Il giovane è stato trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. La buona notizia è che si riprenderà, nonostante i numerosi gravi traumi riportati: non sarebbe infatti in pericolo di vita.

Tutto è successo poco prima delle 17 a Darfo Boario Terme, sul lungo rettilineo che anticipa la semicurva prima del ponte sul fiume Oglio, già in zona Montecchio. Per cause in corso di accertamento – ma non si esclude il colpo di sonno – un'auto ha sbandato e invaso la corsia opposta, provocando il frontale con un'altra macchina. Nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone Ford Transit che non sarebbe riuscito a frenare tamponando uno dei due veicoli, spingendolo così in mezzo alla strada.

Come si vede dal filmato e dalle immagini, le due auto (un Audi A6 e una Opel Corsa) sono andate in gran parte distrutte nell'incidente che ha mandato la Statale nel caos: strada chiusa fino a sera, con lunghe code e rallentamenti.

Oltre al 22enne si registrano altri 4 feriti: uno è stato trasferito alla Clinica Poliambulanza in elicottero (ma non sarebbe grave), gli altri tre sono stati portati all'ospedale di Esine. Sul posto sono intervenute anche due automediche, le ambulanze dello Sma Pisogne e di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco. La dinamica dello schianto è al vaglio dei Carabinieri di Breno che si sono occupati dei rilievi di rito.