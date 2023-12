Tamponamento a catena sulla Statale: un ferito e traffico paralizzato

Nessun ferito grave, per fortuna, ma traffico paralizzato per ore. Per i tanti pendolari che percorrono la Statale 42 del Tonale, che collega la Valcamonica al  Sebino e alla città , quella di mercoledì 13 dicembre è stata l’ennesima mattinata da incubo. Code e rallentamenti si sono registrati, soprattutto in direzione di Edolo, per un incidente avvenuto, verso le 11.30, all’altezza di Darfo Boario Terme.

Si sarebbe trattato di un tamponamento tra auto, sulle quali viaggiavano 4 persone: due donne di 39 e 73 anni e due uomini di 29 e 78 anni. Solo per una di loro si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Esine. Nulla di grave, comunque: il ricovero è avvenuto in codice verde. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti è stato istituito il senso unico alternato: traffico bloccato, per alcune ore, soprattutto in direzione di Edolo.