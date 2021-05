Maxi carambola, paura sulla Statale: un ferito e traffico paralizzato

Sul posto per i soccorsi: 118, pompieri e polizia stradale

Poco prima delle 18.30 di martedì 4 maggio, una maxi carambola ha destato non poca preoccupazione lungo la Strada statale 42 a Darfo Boario Terme, all'altezza del sito archeologico "Corni Freschi".

L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Stradale, ma pare che nell'incidente siano rimasti coinvolti almeno tre veicoli e cinque persone: due ragazzine di 12 e 14 anni e tre adulti di 41, 60 e 64 anni. Tra di loro, fortunatamente, si registra solo un ferito con lesioni serie, accompagnato all'ospedale di Esine per il ricovero in codice giallo.

Per i soccorsi, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia, un'auto medica e un'ambulanza di Camunia Soccorso di Darfo. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in ora di punta per il rientro dal lavoro.