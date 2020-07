In moto cerca di evitare la coda, auto fa inversione: pauroso schianto sulla Statale

Non è in pericolo di vita, ma sono comunque gravi le condizioni del ragazzo bergamasco di 21 anni che giovedì pomeriggio in sella alla sua moto da cross Tm si è schiantato con un'auto che aveva appena fatto inversione, per evitare una coda sulla Ss42 – in territorio di Darfo, all'incrocio in località Gattaro vicino all'Archeopark – provocata a sua volta da un altro sinistro, un tamponamento (senza feriti).

Il giovane è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto: stramazzato a terra, è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Blu di Lovere, prima di essere trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo (anche se l'allarme al 112 era stato lanciato in codice rosso).

Come detto non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse lesioni a seguito della caduta. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo: non ci sono dubbi sulla dinamica dell'incidente. Il ragazzo in moto stava infatti superando la coda oltre la carreggiata, quando si è schiantato con l'auto – illeso il conducente – che aveva deciso di fare inversione, una manovra ovviamente non consentita.