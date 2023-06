Pauroso schianto frontale, auto devastate: 4 persone in ospedale

Allarme in codice rosso – poi per fortuna ridimensionato – martedì sera sulla Strada statale 42 in territorio di Darfo Boario Terme: tre le vetture e quattro le persone coinvolte nell’incidente, tutte ricoverate in ospedale. È successo poco prima delle 22 all’altezza dello svincolo per Rogno e Corna di Darfo: un primo schianto frontale ha interessato una Fiat Punto e un suv Opel che viaggiavano in direzione opposta di marcia, ridotti a un groviglio di lamiere. A bordo dei veicoli un uomo (sulla Opel) e una donna (sulla Punto) entrambi di 65 anni.

Quattro feriti in ospedale

Nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza vettura condotta da un ragazzo di 26 anni: a bordo dei veicoli interessati dall’impatto c’era anche un’altra donna, 61 anni. Come detto tutti e quattro i feriti sono finiti in ospedale: soccorsi dalle ambulanze dello Sma Pisogne, Camunia Soccorso e Corpo volontari Presolana, sono stati ricoverati in codice giallo a Esine e al Civile. Sul posto anche l’automedica e i Vigili del Fuoco: rilievi affidati alla Polizia Stradale.