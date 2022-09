Auto esce di strada e demolisce una cappella votiva: ragazzo in ospedale

Lo schianto, violentissimo, nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Darfo: un ragazzo ha improvvisamente perso il controllo dell'auto che guidava, finendo per sfondare il cancello in ferro e il muro di pietra della cappella votiva situata un via Quarteroni.

Non solo: l'auto ha finito la sua corsa proprio all'interno della santella della famiglia Serioli, danneggiando irreparabilmente l'altare e anche la statua della Madonna.

Ingenti i danni e tanto spavento per i due giovani di 18 e 19 anni che erano a bordo della macchina, ma per fortuna nessuna drammatica conseguenza. Uno sarebbe uscito incolume dallo schianto, l'altro - che viaggiava come passeggero - avrebbe rimediato traumi e ferite non gravi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine dall’ambulanza di Camunia Soccorso.

Ai carabinieri di Breno il compito di accertare le cause dell'improvvisa sbandata della macchina. Una cosa è certa: il giovane al volante, che avrebbe fatto tutto da solo, dovrà rispondere dei danni arrecati al patrimonio artistico.