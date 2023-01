Due auto si schiantano sulla Provinciale: due feriti in ospedale e lunghe code

Oltre due ore di code e rallentamenti sulla Provinciale 294, in territorio comunale di Darfo, per un incidente stradale avvenuto verso le 7 di oggi, martedì 3 dicembre.

Per cause ancora al vaglio della Stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, due auto si sono scontrate nel tratto di Sp294 che prende il nome di via Cristoforo Colombo. L'impatto, piuttosto violento, è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Michelangelo Buonarroti: oltre al personale medico – intervenuto con due ambulanze – per i soccorsi è stato necessario far intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, che hanno aiutato i sanitari a liberare i feriti e, successivamente, hanno messo in sicurezza la carreggiata.

Ad essere coinvolti nel sinistro una 48enne e un 47enne: entrambi sono stati portati all'ospedale di Esine, ma solamente uno di loro ha riportato lesioni serie ed è stato ricoverato in codice giallo. Non è in pericolo di vita.