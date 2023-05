Auto svolta e prende in pieno una moto: biker muore in ospedale

Lo schianto contro un'auto lungo via Cristoforo Colombo a Gorzone di Darfo Boario Terme, poi la terribile caduta dalla moto. I disperati tentativi dei soccorritori di mantenere in vita il biker sono stati purtroppo inutili: i medici dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato trasportato in eliambulanza, hanno presto dovuto arrendersi e dichiarare il decesso dell'uomo. È Romolo Ricardi, 57enne di Darfo, la 17esima vittima della strada dall'inizio del 2023.

L'ennesimo tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 30 aprile, poco dopo le 11: stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, che si è occupata dei rilievi, il 57enne stava scendendo da Angolo Terme in sella alla sua Bmw gran turismo quando si è scontrato contro una Peugeot, guidata da un donna di 34 anni, che proveniva da Boario e stava svoltando a sinistra per entrare nel piazzale di un'abitazione.

Impatto violentissimo: Ricardi è stato sbalzato dalla sella ed è atterrato sull'asfalto dopo un 'volo' di diversi metri. Intubato sul posto e poi trasferito dall'elicottero del 118 al nosocomio di Bergamo, è spirato poche ore dopo l'incidente, nel pomeriggio di domenica. La salma è già stata restituita ai familiari che potranno così organizzare le esequie. Come da prassi, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e i due mezzi sono stati sequestrati.