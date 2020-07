Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: ragazzo in ospedale

Avrebbe fatto tutto da solo il 28enne di Angolo Terme – B.M. le sue iniziali – che nella notte tra lunedì e martedì si è schiantato contro un muro, a bordo della sua Citroen C2 in Via Buonarroti a Gorzone, frazione di Darfo Boario Terme. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco dopo le 4, poi derubricato in un più rassicurante codice giallo

Il giovane è stato trasferito in ospedale a Esine da un'ambulanza di Camunia Soccorso, e fortunatamente non è in pericolo di vita (ma ne avrà comunque per più di un mese, stando alle prime stime sulla prognosi). Pare invece che la sua vettura sia andata completamente distrutta.

I rilievi della Polizia Stradale

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo: sono ancora in corso gli accertamenti del caso per verificare i motivi per cui il 28enne potrebbe aver perso il controllo del veicolo, fino appunto a schiantarsi contro un muro. Tra le ipotesi più accreditate la classica distrazione, come (visto l'orario) l'altrettanto classico colpo di sonno.