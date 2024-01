Pauroso schianto sulla Statale, 6 feriti: strada chiusa e traffico nel caos

Tre veicoli coinvolti e 6 feriti nello schianto: è il bilancio del pauroso incidente di martedì pomeriggio a Darfo Boario Terme che ha scatenato il caos sulla Strada statale 42. Tutto è successo poco prima delle 17 sul lungo rettilineo che anticipa la semicurva prima del ponte sul fiume Oglio, già in zona Montecchio. Per cause in corso di accertamento – ma non si esclude il colpo di sonno – una delle vetture ha sbandato e invaso la corsia opposta, provocando il frontale tra due veicoli che, nella carambola, hanno interessato anche un terzo.

6 feriti nell'incidente

Come detto sono almeno 6 i feriti: tra loro anche un giovane di 22 anni e due uomini di 45 e 57 anni, come riferito da Areu. Sono addirittura due i feriti trasferiti in ospedale in elicottero, ricoverati al Civile e alla Poliambulanza dagli elisoccorso decollati da Brescia e Bergamo: sul posto anche due automediche e altrettante ambulanze dello Sma Pisogne, altre autolettighe di Croce Rossa e Camunia Soccorso. I mezzi sanitari hanno provveduto al trasporto degli altri 4 coinvolti in ospedale a Esine: tutti ricoverati in codice giallo.

Lo schianto frontale ha interessato un'Audi A6 e una Opel Corsa, andate in gran parte distrutte nell'incidente: nella carambola ci è poi finito anche un furgone Ford Transit. Non facile il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti in forze: i rilievi sono stati infine affidati ai Carabinieri di Breno. Pauroso incidente, come detto Statale nel caos: strada chiusa fino a sera, lunghe code e rallentamenti.