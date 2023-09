Investito sulla Provinciale, giovane ciclista finisce in ospedale

Un ciclista di 36 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Esine, dopo essere stato investito da un veicolo mentre pedalava lungo la Provinciale 294 a Darfo Boario Terme.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di ieri, venerdì 8 settembre, all'altezza dell'incrocio con via Martiri di Belfiore, nel tratto di Provinciale che prende il nome di viale Manzoni.

Per le cure mediche è intervenuta un'ambulanza di Camunia Soccorso, allertata nella sede locale di via Fucine. I sanitari del 118 hanno subito portato il 36enne nel nosocomio camuno: serie le lesioni riportate, ma le sue condizioni non preoccupano i medici, fortunatamente.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.