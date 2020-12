Travolto da un furgone, batte la testa con violenza: è gravissimo al Civile

Terribile incidente stradale verso le 17 di lunedì pomeriggio in via Roccole a Boario. Un uomo di 52 anni è stato travolto da un furgone Ford Transit mentre traversava la strada. Sbalzato sull'asfalto, ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico: è stato soccorso da un'ambulanza e portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dove è ora ricoverato in Terapia Intensiva.

Ancora da accertare se sia stato investito sulle strisce pedonali: sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale di Boario. Per i soccorsi sono intervenuti un'autolettiga di Camunia Soccorso e un'auto medica dell'ospedale di Esine.