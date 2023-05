Auto esce di strada nella notte: due giovanissimi in ospedale

Avrebbero riportato seri traumi, ma non sarebbero in gravi condizioni due dei tre ragazzi, di età compresa tra 16 e 20 anni, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì primo maggio a Darfo Boario Terme. Stando a quanto trapelato, i tre viaggiano a bordo di un'auto che è uscita di strada, per cause da chiarire, mentre percorreva via Nazionale. Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Per due dei tre ragazzi, un 16enne e un 18enne, si è reso necessario il trasporto in ospedale: sono stati ricoverati nel nosocomio di Esine in codice giallo. L'amico che viaggiava con loro, un 20enne, avrebbe riportato ferite lievi: è stato medicato sul posto dai sanitari del 118.