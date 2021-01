Perde il controllo dell'auto in rotonda, poi lo schianto: uomo in ospedale

L'uomo, un 76enne, è stato ricoverato all'ospedale di Esine per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva via Giacomo Cappellini a Darfo Boario Terme, finendo per schiantarsi alla rotonda. Tanta paura per il conducente della macchina, un 76enne della zona: dopo le prime cure prestate dai volontari di Camunia Soccorso, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stato trasferito all'ospedale di Esine per alcuni accertamenti.

L'impatto non sarebbe stato troppo violento, tanto che l'auto non ha subito grossi danni: per questa ragione non si esclude che all'origine dell'incidente, avvenuto verso le 6.30 di giovedì mattina, ci sia un improvviso malore accusato dall'anziano mentre era al volante.

Spetta alla Polizia Stradale dei Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi di rito, ricostruire le cause all'origine dello schianto. Il 76enne non sarebbe in condizioni critiche: il ricovero è avvenuto in codice giallo.