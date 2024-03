Prima il frontale, poi il tamponamento: code chilometriche sulla Statale

Prima uno schianto frontale, poi un tamponamento: mattinata complessa quella di oggi (mercoledì 27 marzo) per i tanti pendolari che percorrono la Statale 42, la cosiddetta tangenziale della Valcamonica. Si segnalano code di oltre tre chilometri in direzione di Brescia.

Entrambi gli incidenti sono avvenuti in territorio di Darfo Boario Terme. Il primo verso le 6.30, all'altezza dell'uscita Adamello: per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Per fortuna, il bilancio non è pesante: solo uno degli automobilisti coinvolti (una donna di 47 e un uomo di 37 anni) avrebbe riportato lievi feriti ed è stato trasportato all'ospedale di Esine, in codice verde.

Il secondo incidente è avvenuto verso le 8.14, a nemmeno un chilometro di distanza: si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto. Anche in questo caso nessuna grave conseguenza per le persone a bordo dei veicoli.

Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, ci sono le pattuglie dei carabinieri di Darfo Boario Terme ed Esine. Come detto, il traffico è ancora rallentato nel tratto di Statale teatro del doppio schianto: si consiglia di utilizzare le strade secondarie.