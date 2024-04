Schianto auto-scooter in centro al paese: ragazzo soccorso in codice rosso

Incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, nel cuore di Darfo Boario Terme: per cause al vaglio dei carabinieri di Breno, un’auto e uno scooter si sono scontrati lungo corso Italia.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 9 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Per il ragazzo di 22 anni che era in sella allo scooter si era infatti inizialmente temuto il peggio. L’allarme è, fortunatamente, rientrato all’arrivo dei soccorsi: per lui un forte spavento, ma ferite non gravi.

Dopo le prime cure, il 22enne è stato trasferito all’ospedale di Esine. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, mentre una pattuglia della polizia locale si è occupata di deviare il traffico durante le fasi di soccorso.